«Спартак» в добавленное время вырвал ничью в матче с «Ростовом»

В матче 25-го тура РПЛ московский «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом».

Встреча завершилась со счетом 1:1 в пользу гостей. Александр Селява за десять минут до конца встречи вывел гостей вперед, однако Александр Соболев в добавленное время принес хозяевам ничью.

После матча красную карточку получил главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

«Ростов» набрал 50 очков и остался на второй строчке в турнирной таблице.

«Спартак» с 48 очками занимает третью позицию, на одно очко опережая ЦСКА.

В следующем туре «Ростов» 6 мая дома примет «Факел». «Спартак» днем позже сыграет в гостях с «Зенитом».

РПЛ

25-й тур

«Спартак» (Москва) - «Ростов» - 1:1 (0:0)

Голы: Соболев, 90 - Селява, 80

Удаление: Карпин, 90.