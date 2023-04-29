«Спартак» в добавленное время вырвал ничью в матче с «Ростовом»

В матче 25-го тура РПЛ московский «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом».
Встреча завершилась со счетом 1:1 в пользу гостей. Александр Селява за десять минут до конца встречи вывел гостей вперед, однако Александр Соболев в добавленное время принес хозяевам ничью.
После матча красную карточку получил главный тренер ростовчан Валерий Карпин.
«Ростов» набрал 50 очков и остался на второй строчке в турнирной таблице.
«Спартак» с 48 очками занимает третью позицию, на одно очко опережая ЦСКА.
В следующем туре «Ростов» 6 мая дома примет «Факел». «Спартак» днем позже сыграет в гостях с «Зенитом».
РПЛ
25-й тур
«Спартак» (Москва) - «Ростов» - 1:1 (0:0)
Голы: Соболев, 90 - Селява, 80
Удаление: Карпин, 90.
источник: «Советский спорт»