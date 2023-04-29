Хет-трик Бензема помог «Реалу» одержать победу над «Альмерией»

«Реал» дома нанес поражение «Альмерии» в матче 32-го тура Ла Лиги.
Отметим, что «сливочные» обыграли своего соперника со счетом 4:2.
За хозяев поля хет-трик оформил нападающий Бензема (5-я, 17-я, 42-я минуты) один забитый мяч на счету форварда Родриго (47). В составе гостей голы забили Лазаро (45+1) и Лукас Робертоне (61).
Таким образом, «Реал» набирает 68 очков и по-прежнему располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Альмерия» идет на 15-м месте, имея в своем активе 33 очка.
Ла Лига
32-й тур
«Реал» (Мадрид) – «Альмерия» – 4:2 (3:1)
Голы: Бензема, 5, 17, 42. Родриго, 47 – Лазаро, 45+1. Робертоне, 61.
источник: «Советский спорт»