Хет-трик Бензема помог «Реалу» одержать победу над «Альмерией»

«Реал» дома нанес поражение «Альмерии» в матче 32-го тура Ла Лиги.

Отметим, что «сливочные» обыграли своего соперника со счетом 4:2.

За хозяев поля хет-трик оформил нападающий Бензема (5-я, 17-я, 42-я минуты) один забитый мяч на счету форварда Родриго (47). В составе гостей голы забили Лазаро (45+1) и Лукас Робертоне (61).

Таким образом, «Реал» набирает 68 очков и по-прежнему располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Альмерия» идет на 15-м месте, имея в своем активе 33 очка.

Ла Лига

32-й тур

«Реал» (Мадрид) – «Альмерия» – 4:2 (3:1)

Голы: Бензема, 5, 17, 42. Родриго, 47 – Лазаро, 45+1. Робертоне, 61.