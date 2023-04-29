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Хет-трик Бензема помог «Реалу» одержать победу над «Альмерией»

Очная встреча команд прошла на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Хет-трик Бензема помог «Реалу» одержать победу над «Альмерией»
29 апреля 2023 21:23
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

«Реал» дома нанес поражение «Альмерии» в матче 32-го тура Ла Лиги.

Отметим, что «сливочные» обыграли своего соперника со счетом 4:2.

За хозяев поля хет-трик оформил нападающий Бензема (5-я, 17-я, 42-я минуты) один забитый мяч на счету форварда Родриго (47). В составе гостей голы забили Лазаро (45+1) и Лукас Робертоне (61).

Таким образом, «Реал» набирает 68 очков и по-прежнему располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Альмерия» идет на 15-м месте, имея в своем активе 33 очка.

Ла Лига

32-й тур

«Реал» (Мадрид) – «Альмерия» – 4:2 (3:1)

Голы: Бензема, 5, 17, 42. Родриго, 47 – Лазаро, 45+1. Робертоне, 61.

источник: «Советский спорт»
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