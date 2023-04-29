Спортивный директор «Ростова» раскритиковал судейство в матче со «Спартаком» 

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин дал негативную оценку работе судейской бригады в матче 25-го тура чемпионата России, в котором желто-синие сыграли вничью со «Спартаком» (1:1).

«Все вопросы к арбитру. Просто взгляните, он не показывает красную карточку Соболеву, позволяет сопернику разыграть угловой, когда на поле лежат два футболиста. Всем что ли выгодно наша потеря очков?», – приводит слова Рыскина «Матч ТВ».

Добавим, что в данный момент «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков после 25 сыгранных матчей. «Спартак» занимает третье место (49 очков), отставая от подопечных Валерия Карпина на одно очко.