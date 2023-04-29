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Федун оценил игру «Спартака» в матче с «Ростовом»

По словам 67-летнего бизнесмена, футболисты красно-белых начинают проявлять активность лишь после пропущенного гола. 
Федун оценил игру «Спартака» в матче с «Ростовом»
29 апреля 2023 22:14
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Архив «Советского спорта»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги встречи 25-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1).

«За этим матчем стало интересно следить только тогда, когда «Спартак» пропустил гол. Очень расстраивает, что игроки начинают сражаться только, когда уступают в счете. Это не первая такая игра. До гола это был нудный матч. Исправлять эту ошибку необходимо тренеру. Непонятно, почему в обороне команда играет так слабо. Выходы на замену Зиньковского и Николсона позволили «Спартаку» завладеть преимуществом и избежать поражения», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в настоящее время «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 49 очков после 25 проведенных встреч.

7 мая подопечные Гильермо Абаскаля отправятся в гости к «Зениту».

источник: «Спорт-Экспресс»
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