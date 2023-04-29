Карпин: много претензий к арбитру. Но если я сейчас буду говорить о судьях еще красную получу

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о работе главного арбитра Кирилла Левникова на матче 25-го тура РПЛ, в котором его команда сыграла вничью со «Спартаком» (1:1).

Отметим, что после окончания встречи 54-летний специалист получил красную карточку за высказанные судье претензии.

«Говорили про футбол. Без конкретики. К арбитру много вопросов осталось. Самая важная претензия — что игрок стремится к мячу, ему не дают к нему подобраться, а в этот момент развивается атака соперника. Вы меня спрашиваете какую-то ерунду, если я буду сейчас говорить про судейство и еще красную получу», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, что в настоящее время «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 50 очков после 25-и матчей.

6 мая подопечные Валерия Карпина примут на своем поле «Факел».