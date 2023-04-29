Соболев заявил, что «Спартак» заслужил ничью в матче с «Ростовом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвел итоги матча 25-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1).

«Хорошо проявили себя в концовке. Удалось забить и сравнять, хотя упустил сегодня много моментов. Если бы забил раньше, матч мог складываться по-другому. Не понимаю, что с реализацией произошло. Поддержу тренера, я тоже считаю, что если бы мы проиграли, то было бы не по делу. Эффектно играли и забили в концовке. Однако, стоит признать, что перед началом игры нас ничья не устраивала. Самое важное, что удалось сравнять счет и не дать «Ростову» уйти в отрыв», — передает слова Соболева «Матч ТВ».

Добавим, что в настоящее время «Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 49 очков после 25 проведенных игр. «Ростов» занимает второе место с 50-ю очками.

В следующем туре чемпионата московский клуб отправится в гости к «Зениту» (7 мая).