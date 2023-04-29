ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Соболев заявил, что «Спартак» заслужил ничью в матче с «Ростовом»

По словам 26-летнего игрока, этот результат можно записать в актив «красно-белых».
29 апреля 2023 23:19
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвел итоги матча 25-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1).

«Хорошо проявили себя в концовке. Удалось забить и сравнять, хотя упустил сегодня много моментов. Если бы забил раньше, матч мог складываться по-другому. Не понимаю, что с реализацией произошло. Поддержу тренера, я тоже считаю, что если бы мы проиграли, то было бы не по делу. Эффектно играли и забили в концовке. Однако, стоит признать, что перед началом игры нас ничья не устраивала. Самое важное, что удалось сравнять счет и не дать «Ростову» уйти в отрыв», — передает слова Соболева «Матч ТВ».

Добавим, что в настоящее время «Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 49 очков после 25 проведенных игр. «Ростов» занимает второе место с 50-ю очками.

В следующем туре чемпионата московский клуб отправится в гости к «Зениту» (7 мая).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Президент ЦСКА Есмантович признался, что равнодушно относится к критике команды 
Сегодня, 29 апреля армейцы завоевали Кубок Гагарина третий раз в своей истории.
29.04.2023 23:38
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Соболев заявил, что «Спартак» заслужил ничью в матче с «Ростовом»
По словам 26-летнего игрока, этот результат можно записать в актив «красно-белых».
29.04.2023 23:19
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Карпин: много претензий к арбитру. Но если я сейчас буду говорить о судьях еще красную получу
Карпин: много претензий к арбитру. Но если я сейчас буду говорить о судьях еще красную получу
Наставник «Ростова» был удален после завершения матча со «Спартаком».
29.04.2023 22:29
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Федун оценил игру «Спартака» в матче с «Ростовом»
Федун оценил игру «Спартака» в матче с «Ростовом»
По словам 67-летнего бизнесмена, футболисты красно-белых начинают проявлять активность лишь после пропущенного гола. 
29.04.2023 22:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Спортивный директор «Ростова» раскритиковал судейство в матче со «Спартаком» 
Встреча футбольных команд, проходившая в Москве, завершилась вничью.
29.04.2023 21:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Спартак» в добавленное время вырвал ничью в матче с «Ростовом»
«Спартак» в добавленное время вырвал ничью в матче с «Ростовом»
Красно-белые сохранили шансы на второе место.
29.04.2023 21:33
Футбол
автор: Александр Шульгин
Хет-трик Бензема помог «Реалу» одержать победу над «Альмерией»
Хет-трик Бензема помог «Реалу» одержать победу над «Альмерией»
Очная встреча команд прошла на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
29.04.2023 21:23
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Рома» и «Милан» не выявили победителя в матче 32-го тура Серии А 
«Рома» и «Милан» не выявили победителя в матче 32-го тура Серии А 
Команды поразили ворота друг друга в добавленное ко второму тайму время. 
29.04.2023 21:08
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Краснодар» не смог обыграть «Урал» в домашнем матче РПЛ
«Краснодар» не смог обыграть «Урал» в домашнем матче РПЛ
Соперники обменялись голами.
29.04.2023 20:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика