Президент ЦСКА Есмантович признался, что равнодушно относится к критике команды 

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением о победе команды в финальной серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом», а также рассказал о своем отношении к ненавистникам «красно-синих».

«Секрет ЦСКА заключается в том, что у нас есть менталитет победителей. Этот настрой присутствует у всех игроков команды вне зависимости от возраста. Какие-то хейтеры могут заявить, что второй кубок ЦСКА это уже неинтересный расклад. Могу послать их в командировку, потому что я абсолютно равнодушен к ним», — приводит слова Есмантовича «Бизнес Online».

Добавим, что сегодня, 29 апреля, в заключительном, седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА на выезде обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:2 и таким образом стал трехкратным обладателем титула.