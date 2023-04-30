Гол Левандовского помог «Барселоне» одержать разгромную победу над «Бетисом»  

Футболисты «Барселоны» на своем поле крупно обыграли «Бетис» в матче 32-го тура чемпионата Испании.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба.

На 33-й минуте гостевая команда осталось в меньшинстве после того, как с поля за вторую желтую карточку был удален Эдгар Гонсалес.

За хозяев поля голы забили защитник Андреас Кристенсен (14-я минута), нападающий Роберт Левандовски (36) и форвард Рафинья (39).

На 82-й минуте матча полузащитник гостей Гвидо Родригес занес мяч в свои ворота, тем самым забив автогол.

Таким образом, «Барселона» набирает 79 очков и по-прежнему лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. «Бетис» располагается на шестой строчке, имея в своем активе 49 очков.

Ла Лига

32-й тур

«Барселона» – «Бетис» – 4:0 (3:0)

Голы: Кристенсен, 14. Левандовски, 36. Рафинья, 39. Гвидо, 82 (автогол).

Удаление: Гонсалес, 33.