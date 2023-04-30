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Салихова потроллила Комличенко после матча «Спартака» с «Ростовом»

Красно-белые вырвали ничью в добавленное время.
30 апреля 2023 09:18
автор: Александр Шульгин

Супруга экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна - Зарема Салихова считает, что форвард «Ростова» Николай Комличенко является главным симулянтом РПЛ.

«Соболев может торжественно передать титул дельфина Комличенко. Сколько раз игрок «Ростова» пытался заплести свои руки, ноги, хвост, да и любую часть тела, чтобы растянуться в штрафной? Редкий игрок, у которого падение получается более эффектным, чем игра», - приводит слова Салиховой «Чемпионат».

Напомним, встреча 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» завершилась со счетом 1:1 в пользу гостей. Александр Селява за десять минут до конца встречи вывел гостей вперед, однако Александр Соболев в добавленное время принес хозяевам ничью.

После матча красную карточку получил главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

«Ростов» набрал 50 очков и остался на второй строчке в турнирной таблице.

«Спартак» с 48 очками занимает третью позицию, на одно очко опережая ЦСКА.

В следующем туре «Ростов» 6 мая дома примет «Факел». «Спартак» днем позже сыграет в гостях с «Зенитом».

источник: Чемпионат.com
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