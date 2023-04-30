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«Зенит» может оформить чемпионство в следующем туре РПЛ

Клуб из Санкт-Петербурга близок к девятому трофею в истории национального чемпионата.
30 апреля 2023 09:28
автор: Александр Поволоцкий

«Зенит» может стать чемпионом России по итогам 26-го тура РПЛ.

Напомним, что 7 мая клуб из Санкт-Петербурга примет дома «Спартак».

На данный момент у «Зенита» в активе 61 очко. У «Ростова», идущего вторым в таблице, 50 набранных очков. »Спартак» (49) располагается на третьей позиции, ЦСКА (48) идет четвертым.

Для досрочной победы в турнире «Зениту» необходима победа над «Спартаком». Также клубу из Санкт-Петербурга нужно, чтобы «Ростов» не выиграл у «Факела».

Если «Зенит» сыграет вничью со «Спартаком», «Ростов» уступит «Факелу», а ЦСКА не справится с «Оренбургом», то подопечные Сергея Семака также завоюют титул.

источник: «Советский спорт»
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