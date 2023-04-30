Зиньковский рассказал, почему не выходит в стартовом составе «Спартака»

Хавбек «Спартака» Антон Зиньковский объяснил, почему в последнее время не выходит в стартовом составе команды.

Отметим, что в игре 25-го тура РПЛ против «Ростова» 27-летний футболист вышел на замену. Зиньковский появился на 76-й минуте и отметился в этом матче голевой передачей.

«В двух последних матчах хорошо выхожу, приношу пользу команде какими-то голевыми действиями. В любом случае, хотелось бы так же продолжать. Сейчас схема в пять защитников, она не сильно мне подходит. Когда есть три атакующих игрока, 4-4-2, 4-3-3 — это те схемы, которые больше располагают к атаке и больше мне подходит. В пять защитников тяжелее, поэтому приходится нас всех ротировать», — цитирует Зиньковского »РБ- Спорт».

Добавим, что в текущем сезоне Антон провел 32 матча, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.