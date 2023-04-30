«Все могут ошибаться». Форвард «Ростова» Тугарев - о судействе в матче РПЛ со «Спартаком»

Форвард «Ростова» Роман Тугарев прокомментировал результат матча 25-го тура чемпионата России со «Спартаком».

Напомним, что игра в столице завершилась со счетом 1:1.

«Я нeдоволен свой игрой вчeра: если честно, я редко бываю ей удовлетворeн. Результатом тоже недоволен. Мы должны были пoбеждать, но пропустили гол в сaмой концовке встречи. Недовольство судeйством? Не буду это комментировать. Всe люди, и все могут допускать oшибки», — приводит «Чемпионат» слова Тугарева.

На данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице. У команды Валерия Карпина 50 очков.