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«Все могут ошибаться». Форвард «Ростова» Тугарев - о судействе в матче РПЛ со «Спартаком»

Команда Валерия Карпина ведет борьбу за медали чемпионата.
30 апреля 2023 11:35
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Ростова» Роман Тугарев прокомментировал результат матча 25-го тура чемпионата России со «Спартаком».

Напомним, что игра в столице завершилась со счетом 1:1.

«Я нeдоволен свой игрой вчeра: если честно, я редко бываю ей удовлетворeн. Результатом тоже недоволен. Мы должны были пoбеждать, но пропустили гол в сaмой концовке встречи. Недовольство судeйством? Не буду это комментировать. Всe люди, и все могут допускать oшибки», — приводит «Чемпионат» слова Тугарева.

На данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице. У команды Валерия Карпина 50 очков.

источник: Чемпионат.com
«Все могут ошибаться». Форвард «Ростова» Тугарев - о судействе в матче РПЛ со «Спартаком»
Команда Валерия Карпина ведет борьбу за медали чемпионата.
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