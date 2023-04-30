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Евсеев станет главным тренером «Факела» после своего ухода из «Шинника»

Согласно источнику, 29 апреля 47-летний специалист расторг свое соглашение с ярославским клубом. 
30 апреля 2023 12:14
автор: Глеб Шевяков

Вадим Евсеев покинул должность главного тренера «Шинника» и в ближайшее время будет назначен на пост наставника «Факела». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своих соцсетях.

Как утверждает источник, российский тренер объявил о своем уходе команде в субботу, 29 апреля.

«Согласовали досрочное расторжение трудового соглашения по обоюдному согласию сторон», — приводит слова генерального директора «Шинника» Сергея Кулакова инсайдер.

Сообщается, что в скором времени Евсеев будет назначен на должность главного тренера «Факела». Он подпишет контракт с клубом до лета 2024 года.

Напомним, что Евсеев руководит «Шинником» с июня 2021 года. В текущем сезоне под его руководством ярославская команда занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков после 29 проведенных встреч.

источник: Телеграм-канал «Инсайды от Карпа»
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