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Ротенберг объяснил, почему «Сочи» решили расстаться с Бердыевым 

10 апреля «барсы» объявили об отставке 70-летнего специалиста.
30 апреля 2023 12:30
автор: Глеб Шевяков

Президент «Сочи» Борис Ротенберг назвал причину, по которой клуб принял решение расторгнуть контракт с главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

«У нас с Курбаном Бекиевичем сложились отличные отношения, я хорошо знаю этого человека. Он честный и трудолюбивый тренер. После его назначения, мы с ним обсудили наши дальнейшие совместные цели, в наши планы входило, чтобы команда двигалась вперед, а футболисты будут прибавлять, работая с ним. Но спустя четыре месяца я заметил, что наша игра строится от обороны, а это был совсем не наш стиль. Ранее под руководством других наставников мы много контролировали мяч и играли в красивый футбол. Перестройка не то, что я хотел увидеть», — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Бердыев руководил «Сочи» с конца ноября 2022 года до середины апреля 2023 года. Под его руководством команда провела пять матчей, одержала две победы и потерпела три поражения. После его ухода исполняющим обязанности главного тренера сочинского клуба стал Дмитрий Хохлов.

источник: «Спорт-Экспресс»
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