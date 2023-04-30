«Шинник» официально расторг контракт с главным тренером команды Евсеевым

«Шинник» и главный тренер клуба Вадим Евсеев приняли решение прекратить свое трудовое сотрудничество. Стороны объявили о расторжении соглашения по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба ярославского клуба в своих соцсетях.

Сообщается, что руководство «медведей» поблагодарило бывшего наставника команды за значительную проделанную работу, а также пожелало ему успехов в дальнейшей карьере в качестве тренера.

Добавим, что Евсеев возглавил «Шинник» летом 2021 года. В данный момент ярославская команда занимает десятое место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 37 очков после 29-и проведенных матчей.