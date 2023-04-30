ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Шинник» официально расторг контракт с главным тренером команды Евсеевым

47-летний специалист тренировал «черно-синих» с июня 2021 года.
«Шинник» официально расторг контракт с главным тренером команды Евсеевым
30 апреля 2023 12:42
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Шинник»

«Шинник» и главный тренер клуба Вадим Евсеев приняли решение прекратить свое трудовое сотрудничество. Стороны объявили о расторжении соглашения по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба ярославского клуба в своих соцсетях.

Сообщается, что руководство «медведей» поблагодарило бывшего наставника команды за значительную проделанную работу, а также пожелало ему успехов в дальнейшей карьере в качестве тренера.

Добавим, что Евсеев возглавил «Шинник» летом 2021 года. В данный момент ярославская команда занимает десятое место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 37 очков после 29-и проведенных матчей.

источник: ФК «Шинник»
Григорян считает, что руководители клубов РПЛ неграмотно подходят к вопросу назначения тренеров
56-летний специалист заявил, что представители «Динамо» приняли неподготовленное решение, когда приглашали Славишу Йокановича возглавить клуб. 
30.04.2023 13:23
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Шинник» официально расторг контракт с главным тренером команды Евсеевым
«Шинник» официально расторг контракт с главным тренером команды Евсеевым
47-летний специалист тренировал «черно-синих» с июня 2021 года.
30.04.2023 12:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ротенберг объяснил, почему «Сочи» решили расстаться с Бердыевым 
10 апреля «барсы» объявили об отставке 70-летнего специалиста.
30.04.2023 12:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Евсеев станет главным тренером «Факела» после своего ухода из «Шинника»
Согласно источнику, 29 апреля 47-летний специалист расторг свое соглашение с ярославским клубом. 
30.04.2023 12:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Все могут ошибаться». Форвард «Ростова» Тугарев - о судействе в матче РПЛ со «Спартаком»
Команда Валерия Карпина ведет борьбу за медали чемпионата.
30.04.2023 11:35
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Пусть повторы посмотрят». Комличенко ответил на обвинения в симуляции в матче со «Спартаком»
«Пусть повторы посмотрят». Комличенко ответил на обвинения в симуляции в матче со «Спартаком»
«Ростов» набрал 50 очков и остался на второй строчке в турнирной таблице.
30.04.2023 11:19
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«ПСЖ» хочет подписать контракт с форвардом «Арсенала»
Контракт футболиста с «канонирами» действует до лета 2025 года.
30.04.2023 10:49
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Зиньковский рассказал, почему не выходит в стартовом составе «Спартака»
Зиньковский рассказал, почему не выходит в стартовом составе «Спартака»
Контракт футболиста с красно-белыми действует до 31 мая 2027 года.
30.04.2023 10:09
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Домашняя арена «Спартака» может сменить название
Стадион был открыт в сентябре 2014 года матчем красно-белых с сербской «Црвеной Звездой».
30.04.2023 09:52
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика