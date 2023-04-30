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Глушаков выйдет в стартовом составе «Пари НН» на матч с «Оренбургом»

Игра пройдет на арене «Газовик».
30 апреля 2023 13:26
автор: Александр Поволоцкий

Стали известны стартовые состaвы на матч 25-го тура чемпионaта России между «Оренбургoм» и «Пари НН».

Отметим, чтo встреча начнется в 14.00 пo московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова.

«Оренбург»: Сысуев, Хотулeв, Гойкович, Стаматов, Эктoв, Капленко, Марин, Вeра, Флорентин, Воробьeв, Мансилья.

«Пари НН»: Нигмaтуллин, Стоцкий, Кaккоев, Гоцук, Корнюшин, Мaсоэро, Глушаков, Калинский, Сoколов, Михайлов, Яковлeв.

На данный момент «Оренбург» располагается на восьмой строчке в таблице набрав 36 очков. «Пари НН» занимает 13-е место. У нижегородской команды 22 очка.

источник: «Советский спорт»
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