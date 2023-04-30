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Григорян считает, что руководители клубов РПЛ неграмотно подходят к вопросу назначения тренеров

56-летний специалист заявил, что представители «Динамо» приняли неподготовленное решение, когда приглашали Славишу Йокановича возглавить клуб. 
30 апреля 2023 13:23
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян высказался относительно ситуации с наставником «Динамо» Славишем Йокановичем.

«Это опытный специалист. Здесь больше вопросы вызывают руководители команд РПЛ, которые проводят поиск тренеров для своих клубов. Почему нельзя провести глубокий анализ и грамотно подобрать специалиста из большого списка? Необходимо четко понимать как работает тот или иной тренер, чтобы точно знать, подходит ли он вашей команде. В ситуации с Йокановичем заметно, что это было неподготовленное решение. Руководство приняло решение назначить тренера, а уже через два месяца он оказался не тем человеком, которого искали», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Напомним, что Йоканович стал главным тренером «Динамо» в июне 2022 года. В настоящее время бело-голубые располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков после 25 матчей.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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