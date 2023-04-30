В «Шиннике» рассказали, по какой причине Евсеев покинул пост главного тренера команды

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков заявил, почему было принято решение расторгнуть контракт с главным тренером клуба Вадимом Евсеевым.

«Это было обоюдное решение. Провели встречу, все обсудили и пришли к выводу, что это будет верным решением. Мы не говорили о том, где Вадим продолжит карьеру, РПЛ мы не обсуждали. Однако команде были необходимы какие-то изменения, это факт и Вадим Валентинович это осознавал. Поэтому достигли соглашения без споров. Теперь нам нужно менять результаты и зарабатывать очки», — приводит слова Кулакова «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что 47-летний специалист претендует на должность главного тренера «Факела».

Напомним, что Евсеев руководил «Шинником» с лета 2021 года. В данный момент ярославский клуб располагается на десятом месте в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 37 очков после 29 матчей.