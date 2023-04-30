Дзагоев признался, что набрал свою лучшую форму за последние четыре года

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев поделился мнением о своем физическом состоянии, а также рассказал, чем отличается Первая лига от РПЛ.

«Сейчас я не могу ничего сказать о своем будущем. В спокойном темпе работаю, провожу тренировки и играю в матчах. Ощущаю, что в настоящее время я нахожусь в лучшей форме за последние четыре года. Сейчас я способен отыграть все 90 минут, если кто-то сомневался в этом. В этой лиге приходится бегать даже больше, чем в РПЛ. Чувствую себя хорошо, думаю, что не проседаю совсем. Пока футбол мне доставляет удовольствие – буду играть», — приводит слова Дзагоева Sport24.ru.

Добавим, что Дзагоев присоединился к «Рубину» в сентябре 2022 года. В текущем сезоне в составе казанского клуба он провел 17 встреч, отличился тремя забитыми мячами и отдал два ассиста.