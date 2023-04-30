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Цыпченко уверен, что игру «Крыльев Советов» разрушают арбитры 

Футболисты самарской команды поддержали своего бывшего генерального директора. 
30 апреля 2023 14:00
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко рассказал, по какой причине команда появилась на поле в футболках в поддержку экс-генерального директора клуба Вадима Андреева, который ранее объявил о своей отставке с целью протеста против работы судей.

«Не совсем понимаю, с чем связаны были наши майки. Я считаю, что Андреев подал в отставку из-за накала эмоций. Не могу твердо сказать, правильное ли это было решение, однако то, что нас «убивают» арбитры является правдой. К счастью, в этот раз этого не произошло. Но если бы это повторилось и в матче с «Зенитом», то можно было прямиком отправляется в Первую лигу», — приводит слова Цыпченко «РБ Спорт».

Добавим, что в матче 25-го тура чемпионата России «Крылья Советов» потерпели поражение от «Зенита» со счетом 1:5. В настоящий момент «Крылышки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 25 очков после 25 проведенных встреч.

источник: «РБ-Спорт»
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