Клопп заявил, что «Челси» выбрал неправильный подход с точки зрения покупки игроков 

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о трансферных решениях «Челси» и выступлении команды в текущем сезоне.

«Мне немного жаль эту команду. Нельзя просто так купить лучших футболистов и считать, что дело решено и результаты появятся сами собой. У вас не должно быть двух раздевалок. Необходимо наладить взаимоотношение игроков», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Добавим, что в прошедшее зимнее трансферное окно «Челси» приобрел шесть игроков, включая Энцо Фернандеса и Михаила Мудрика. В настоящее время «пенсионеры» занимают 12-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 39 очков после 32-х матчей.