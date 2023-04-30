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Гаджиев считает, что «Спартак» способен отобрать очки у «Зенита» в очной встрече

Поединок футбольных команд пройдет 7 мая в Санкт-Петербурге. 
30 апреля 2023 15:14
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Безусловно, играть против «Зенита» на их домашнем стадионе всегда очень трудно. Но все будет зависит от того, кто будет лучше подготовлен к встрече. Все-таки «Спартак» может взять очки в матче с «Зенитом», если футболисты продемонстрируют должную самоотдачу. Такую же, какая была у «Факела» или «Ростова», которые с красно-белыми сыграли вничью. Ожидаю, что будет яркое противостояние с жесткой борьбой и высокими скоростями. Многое будет зависеть от того, кто забьет гол первым», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».

Добавим, что «Зенит» примет на своем поле «Спартак» 7 мая. Питерцы лидируют в турнирной таблице РПЛ, набрав 61 очко после 25 матчей. Московский клуб располагается на третьей строчке, имея в своем активе 49 очков.

источник: «Газета.Ru»
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