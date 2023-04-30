«Интер» одержал волевую победу над «Лацио» в домашнем матче Серии А 

Футболисты «Интера» на своем поле обыграли «Лацио» в матче 32-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу миланского клуба.

В составе домашней команды дубль оформил Лаутаро Мартинес (78-я, 90-я минуты), один забитый мяч на счету Робина Гозенса (83). За хозяев поля гол забил Филипе Андерсон (30).

Таким образом, «Интер» поднимается на четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 57 очков после 32 игр. «Лацио» располагается на второй строчке, имея в своем активе 61 очко.

3 мая команда Симоне Индзаги отправится в гости к «Вероне». Римский клуб в тот же день сыграет дома с «Сассуоло».

Серия А

32-й тур

«Интер» (Милан) – «Лацио» (Рим) – 3:1 (0:1)

Голы: Мартинес, 78, 90. Гозенс, 83 – Андерсон, 30.