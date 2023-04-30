Гол Оганесяна принес «Оренбургу» домашнюю победу над «Пари НН»

В матче 25-го тура чемпионата России «Оренбург» дома нанес поражение «Пари НН».
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Марцела Лички.
Автором единственного гола «Оренбурга» стал Степан Оганесян. Полузащитник отличился на 79-й минуте.
Таким образом, «Оренбург» набрал 39 очков и продолжает занимать восьмое место в турнирной таблице чемпионата РПЛ. «Пари НН» располагается на 13-й строчке, имея в своем активе 22 очка.
РПЛ
25-й тур
«Оренбург» (Оренбург) - «Пари НН» (Нижний Новгород) - 1:0 (0:0)
Голы: Оганесян, 79.
«Оренбург»: Сысуев, Хотулeв, Гойкович, Стаматов, Эктoв, Капленко, Марин (Аюпов, 66), Вeра (Титков, 90+2), Флорентин (Полуяхтов, 90+2), Воробьeв (Оганесян, 76), Мансилья (Ковалев, 90+2).
«Пари НН»: Нигмaтуллин, Стоцкий (Севикян, 86), Кaккоев, Гоцук, Корнюшин, Мaсоэро, Глушаков (Юлдошев, 62), Калинский (Жигулев, 62), Сoколов (Янсане, 71), Михайлов, Яковлeв (Сулейманов, 61).
Предупреждения: Аюпов, 90 - Гоцук, 21; Масоэро, 59.