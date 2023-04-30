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«Монако» с Головиным потерпел разгромное поражение от «Монпелье»

Монегаски уступили сопернику со счетом 0:4.
«Монако» с Головиным потерпел разгромное поражение от «Монпелье»
30 апреля 2023 15:51
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Монако»

«Монако» дома крупно проиграл «Монпелье» в матче 33-го тура Лиги 1.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 0:4 в пользу гостей, за которых дубль оформил Арно Норден (28-я, 72-я минуты), по голу забили Фету Мауасса (65) и Стефи Мавидиди (79).

Российский полузащитник красно-белых Александр Головин провел на поле 45 минут, после что был заменен.

Таким образом, «Монпелье» набирает 43 очка и поднимается на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монако» располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 61 очко после 33 матчей.

Лига 1

33-й тур

«Монако» – «Монпелье» – 0:4 (0:1)

Голы: – Норден, 28, 72. Мауасса, 65. Мавидиди, 79.

источник: «Советский спорт»
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