«Монако» с Головиным потерпел разгромное поражение от «Монпелье»

«Монако» дома крупно проиграл «Монпелье» в матче 33-го тура Лиги 1.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 0:4 в пользу гостей, за которых дубль оформил Арно Норден (28-я, 72-я минуты), по голу забили Фету Мауасса (65) и Стефи Мавидиди (79).

Российский полузащитник красно-белых Александр Головин провел на поле 45 минут, после что был заменен.

Таким образом, «Монпелье» набирает 43 очка и поднимается на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монако» располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 61 очко после 33 матчей.

Лига 1

33-й тур

«Монако» – «Монпелье» – 0:4 (0:1)

Голы: – Норден, 28, 72. Мауасса, 65. Мавидиди, 79.