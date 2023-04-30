ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Салернитана» отобрала очки у «Наполи» и отстрочила чемпионство неаполитанцев

Оформить третье чемпионство в истории и первое с 1990 года партенопейцы могут в следующем туре.
«Салернитана» отобрала очки у «Наполи» и отстрочила чемпионство неаполитанцев
30 апреля 2023 18:00
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Футболисты «Наполи» упустили победу в матче с «Салернитаной» в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Встреча в Неаполе на стадионе им. Диего Армандо Марадоны завершилась со счетом 1:1.

У хозяев поля на 62-й минуте отличился Матиас Оливера, а досрочно оформить третье чемпионство «Наполи» помешал гол Булайе Диа, забитый на 84-й минуте.

«Наполи», набрав 79 очков, продолжает лидировать в чемпионате Италии и находится в шаге от своего первого с 1990 года скудетто. В предыдущий раз, когда «Наполи» становился чемпионом, в составе неаполитанцев играл Диего Марадона.

Для достижения чемпионства неаполитанцам в шести оставшихся матчах надо набрать одно очко, при условии, что их основной преследователь «Лацио» все шесть матчей выиграет.

Стать чемпионом «Наполи» может уже 3 мая, в гостевом матче 33-го тура с «Удинезе». В тот же день «Салернитана» (34 очка, 14-е место) примет «Фиорентину».

Чемпионат Италии

32-й тур

«Наполи» – «Салернитана» 1:1 (1:1)

Голы: Оливера, 62 – Диа, 84

источник: «Советский спорт»
«Сочи» победил «Торпедо» и прервал серию из трех поражений кряду в РПЛ
«Сочи» победил «Торпедо» и прервал серию из трех поражений кряду в РПЛ
Серебряный призер прошлого чемпионата закрепился на девятом месте.
30.04.2023 18:26
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Бавария» обыграла «Герту» и вышла на первое место в Бундеслиге
Встреча прошла на «Альянц Арене».
30.04.2023 18:25
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Локомотив» и «Химки» огласили стартовые составы команд на матч РПЛ 
«Локомотив» и «Химки» огласили стартовые составы команд на матч РПЛ 
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 московскому времени.
30.04.2023 18:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Манчестер Сити» обыграл в гостях «Фулхэм» и вышел на первое место в АПЛ
«Манчестер Сити» обыграл в гостях «Фулхэм» и вышел на первое место в АПЛ
Подопечные Пепа Гвардиолы обошли «Арсенал» на одно очко, имея игру в запасе. 
30.04.2023 18:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Салернитана» отобрала очки у «Наполи» и отстрочила чемпионство неаполитанцев
«Салернитана» отобрала очки у «Наполи» и отстрочила чемпионство неаполитанцев
Оформить третье чемпионство в истории и первое с 1990 года партенопейцы могут в следующем туре.
30.04.2023 18:00
Футбол
автор: Александр Евграфов
Гол Бруну Фернандеша принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Астон Виллой» в матче АПЛ
Гол Бруну Фернандеша принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Астон Виллой» в матче АПЛ
Встреча прошла на «Олд Траффорд».
30.04.2023 17:56
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Салах и Сон – в стартовых составах «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» на матч 34-го тура АПЛ 
Игра пройдет на сегодня, 30 апреля на «Энфилде» в Ливерпуле.
30.04.2023 17:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ловчев призвал «Спартак» укрепить линию обороны команды
По мнению, прославленного футболиста клуб слишком много пропускает.
30.04.2023 17:43
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Холанд повторил достижение в АПЛ 92-летней давности
Холанд повторил достижение в АПЛ 92-летней давности
На счету норвежца, проводящего дебютный сезон в «Манчестер Сити», 50 мячей.
30.04.2023 17:27
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика