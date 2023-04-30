«Салернитана» отобрала очки у «Наполи» и отстрочила чемпионство неаполитанцев

Футболисты «Наполи» упустили победу в матче с «Салернитаной» в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Встреча в Неаполе на стадионе им. Диего Армандо Марадоны завершилась со счетом 1:1.

У хозяев поля на 62-й минуте отличился Матиас Оливера, а досрочно оформить третье чемпионство «Наполи» помешал гол Булайе Диа, забитый на 84-й минуте.

«Наполи», набрав 79 очков, продолжает лидировать в чемпионате Италии и находится в шаге от своего первого с 1990 года скудетто. В предыдущий раз, когда «Наполи» становился чемпионом, в составе неаполитанцев играл Диего Марадона.

Для достижения чемпионства неаполитанцам в шести оставшихся матчах надо набрать одно очко, при условии, что их основной преследователь «Лацио» все шесть матчей выиграет.

Стать чемпионом «Наполи» может уже 3 мая, в гостевом матче 33-го тура с «Удинезе». В тот же день «Салернитана» (34 очка, 14-е место) примет «Фиорентину».

Чемпионат Италии

32-й тур

«Наполи» – «Салернитана» – 1:1 (1:1)

Голы: Оливера, 62 – Диа, 84