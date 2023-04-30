Тренерские штабы «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» объявили стартовые составы команд на матч 34-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что очная встреча состоится в воскресенье, 30 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало матча – 18:30 по московскому времени.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Эллиотт, Джонс, Диас, Гакпо, Салах.

«Тоттенхэм»: Форстер, Ромеро, Дайер, Дэвис, Порро, Скипп, Хейбьерг, Перишич, Кулусевски, Сон, Кейн.

Добавим, что в данный момент «Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 очка после 32-х матчей. «Тоттенхэм» идет на пятой строчке с 54-я очками.