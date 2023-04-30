Гол Бруну Фернандеша принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Астон Виллой» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Астон Виллы» в матче 34-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «красных дьяволов».

В составе победителей отличился Бруну Фернандеш.

Таким образом, команда Эрика тен Хага с 63 очками осталась на четвертой позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Унаи Эмери находятся на шестой строчке, имея в своем активе 54 очка.

4 мая «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Брайтону», а «Астон Вилла» двумя днями позже на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном».

Чемпионат Англии

34-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла» – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Бруну Фернандеш, 39.