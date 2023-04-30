ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гол Бруну Фернандеша принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Астон Виллой» в матче АПЛ

Встреча прошла на «Олд Траффорд».
Гол Бруну Фернандеша принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Астон Виллой» в матче АПЛ
30 апреля 2023 17:56
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

«Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Астон Виллы» в матче 34-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «красных дьяволов».

В составе победителей отличился Бруну Фернандеш.

Таким образом, команда Эрика тен Хага с 63 очками осталась на четвертой позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Унаи Эмери находятся на шестой строчке, имея в своем активе 54 очка.

4 мая «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Брайтону», а «Астон Вилла» двумя днями позже на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном».

Чемпионат Англии
34-й тур
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла» – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Бруну Фернандеш, 39.

источник: «Советский спорт»
«Сочи» победил «Торпедо» и прервал серию из трех поражений кряду в РПЛ
«Сочи» победил «Торпедо» и прервал серию из трех поражений кряду в РПЛ
Серебряный призер прошлого чемпионата закрепился на девятом месте.
30.04.2023 18:26
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Бавария» обыграла «Герту» и вышла на первое место в Бундеслиге
Встреча прошла на «Альянц Арене».
30.04.2023 18:25
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Локомотив» и «Химки» огласили стартовые составы команд на матч РПЛ 
«Локомотив» и «Химки» огласили стартовые составы команд на матч РПЛ 
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 московскому времени.
30.04.2023 18:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Манчестер Сити» обыграл в гостях «Фулхэм» и вышел на первое место в АПЛ
«Манчестер Сити» обыграл в гостях «Фулхэм» и вышел на первое место в АПЛ
Подопечные Пепа Гвардиолы обошли «Арсенал» на одно очко, имея игру в запасе. 
30.04.2023 18:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Салернитана» отобрала очки у «Наполи» и отстрочила чемпионство неаполитанцев
«Салернитана» отобрала очки у «Наполи» и отстрочила чемпионство неаполитанцев
Оформить третье чемпионство в истории и первое с 1990 года партенопейцы могут в следующем туре.
30.04.2023 18:00
Футбол
автор: Александр Евграфов
Гол Бруну Фернандеша принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Астон Виллой» в матче АПЛ
Гол Бруну Фернандеша принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Астон Виллой» в матче АПЛ
Встреча прошла на «Олд Траффорд».
30.04.2023 17:56
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Салах и Сон – в стартовых составах «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» на матч 34-го тура АПЛ 
Игра пройдет на сегодня, 30 апреля на «Энфилде» в Ливерпуле.
30.04.2023 17:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ловчев призвал «Спартак» укрепить линию обороны команды
По мнению, прославленного футболиста клуб слишком много пропускает.
30.04.2023 17:43
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Холанд повторил достижение в АПЛ 92-летней давности
Холанд повторил достижение в АПЛ 92-летней давности
На счету норвежца, проводящего дебютный сезон в «Манчестер Сити», 50 мячей.
30.04.2023 17:27
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика