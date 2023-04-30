«Локомотив» и «Химки» огласили стартовые составы команд на матч РПЛ 

«Локомотив» и «Химки» назвали стартовые составы команд на матч 25-го тура чемпионата России.

Отметим, что встреча футбольных клубов состоится на «РЖД Арене» в Москве, сегодня, 30 апреля. Начало матча - 19:00 мск.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Погостнов, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Миранчук, Глушенков, Камано, Дзюба.

«Химки»: Митрюшкин, Лысцов, Лео Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Гулиев, Главчич, Жаниу Бикел, Руденко, Долгов.

Напомним, что в настоящее время «Локомотив» занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 29 очков после 24-х матчей. «Химки» идут на 15-м месте с 17-ю очками.