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«Ливерпуль» забил три гола «Тоттенхэму» за первые 15 минут первого тайма

Отличились Джонс, Диас и Салах.
30 апреля 2023 18:58
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Ливерпуля» к 15-й минуте матча 34-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» ведут со счетом 3:0.

На 3-й минуте счет открыл Кертис Джонс, на 6-й минуте преимущество мерсисайдцев удвоил Луис Диас, а на 15-й минуте третий мяч в ворота «шпор» с пенальти отправил Мохамед Салах.

В первом круге «Ливерпуль» победил со счетом 2:1. «Тоттенхэм» набрал 54 очка в 33 матчах и занимает пятое место в английской премьер-лиге, у «Ливерпуля», который идет на седьмом месте, 53 очка в 32 матчах.

источник: «Советский спорт»
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