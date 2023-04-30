«Ливерпуль» забил три гола «Тоттенхэму» за первые 15 минут первого тайма

Футболисты «Ливерпуля» к 15-й минуте матча 34-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» ведут со счетом 3:0.

На 3-й минуте счет открыл Кертис Джонс, на 6-й минуте преимущество мерсисайдцев удвоил Луис Диас, а на 15-й минуте третий мяч в ворота «шпор» с пенальти отправил Мохамед Салах.

В первом круге «Ливерпуль» победил со счетом 2:1. «Тоттенхэм» набрал 54 очка в 33 матчах и занимает пятое место в английской премьер-лиге, у «Ливерпуля», который идет на седьмом месте, 53 очка в 32 матчах.