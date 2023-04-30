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Юсупов заявил, что «Сочи» стал играть в более открытый футбол после ухода Бердыева

10 апреля «барсы» объявили об отставке 70-летнего специалиста.
30 апреля 2023 19:08
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал, как изменилась игра команды после того, как должность главного тренера покинул Курбан Бердыев.

Отметим, что в настоящий момент исполняющим обязанности наставника сочинского клуба выступает Дмитрий Хохлов. Сегодня, 30 апреля команда одержала победу над «Торпедо» в матче 25-го тура чемпионата России со счетом 3:1.

«Выступили сегодня отлично, однако не стоит долго праздновать, нам необходима победная серия после того, как мы три раза проиграли. После зимнего перерыва не могли найти свою игру. Сегодня сделали первый шаг, чтобы реабилитироваться. Дмитрий Валерьевич Хохлов смог вдохнуть в команду новую жизнь, раскрыл футболистов, позволил играть свободнее. При Бердыеве мы придерживались закрытого футбола, было запрещено рисковать, показывали достаточно простую игру. А сейчас риск оправдывается, ошибки могут быть прощены. Постепенно превращаемся в более открытую команду, — приводит слова Юсупова «Матч ТВ».

Добавим, что в данный момент «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка после 25 матчей.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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