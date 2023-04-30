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Ловчев поддержал Карпина и раскритиковал судейство в матче «Спартак» – «Ростов»

Наставник южан и сборной России был удален после встречи за споры с арбитром.
30 апреля 2023 19:22
автор: Александр Шульгин

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что понимает недовольство главного тренера «Ростова» Валерия Карпина судейством в матче 25-го тура РПЛ, в котором его команда играла на выезде с красно-белыми.

«Насчет судейства в матче «Спартак» «Ростов»: два момента, оба рядом со скамейкой Карпина, оба в самом конце матча. Два спорных момента подряд. В первом случае, на мой взгляд, точно надо было свистеть фол игрок «Спартака» толкает соперника. Во втором случае, на мой взгляд, борьба за мяч.

Мне ярость Карпина понятна два подряд эпизода, которые трактуются в пользу команды соперника», написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1 в пользу гостей. Александр Селява за десять минут до конца встречи вывел гостей вперед, однако Александр Соболев в добавленное время принес хозяевам ничью.

Карпин получил красную карточку сразу после матча, выйдя на поле и высказав арбитру свои претензии.

«Ростов» набрал 50 очков и остался на второй строчке в турнирной таблице.

«Спартак» с 48 очками занимает третью позицию, на одно очко опережая ЦСКА.

В следующем туре «Ростов» 6 мая дома примет «Факел». «Спартак» днем позже сыграет в гостях с «Зенитом».

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