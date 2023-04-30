Ловчев поддержал Карпина и раскритиковал судейство в матче «Спартак» – «Ростов»

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что понимает недовольство главного тренера «Ростова» Валерия Карпина судейством в матче 25-го тура РПЛ, в котором его команда играла на выезде с красно-белыми.

«Насчет судейства в матче «Спартак» – «Ростов»: два момента, оба рядом со скамейкой Карпина, оба в самом конце матча. Два спорных момента подряд. В первом случае, на мой взгляд, точно надо было свистеть фол – игрок «Спартака» толкает соперника. Во втором случае, на мой взгляд, борьба за мяч.

Мне ярость Карпина понятна – два подряд эпизода, которые трактуются в пользу команды соперника», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1 в пользу гостей. Александр Селява за десять минут до конца встречи вывел гостей вперед, однако Александр Соболев в добавленное время принес хозяевам ничью.

Карпин получил красную карточку сразу после матча, выйдя на поле и высказав арбитру свои претензии.

«Ростов» набрал 50 очков и остался на второй строчке в турнирной таблице.

«Спартак» с 48 очками занимает третью позицию, на одно очко опережая ЦСКА.

В следующем туре «Ростов» 6 мая дома примет «Факел». «Спартак» днем позже сыграет в гостях с «Зенитом».