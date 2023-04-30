Попов обвинил игроков «Динамо» в равнодушном отношении к футболу

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о выступлении «Динамо» в нынешнем сезоне.

«Йокановичу стоит продолжить работу в этом клубе. Я бы дал ему еще год. Он специалист с европейским менталитетом, которой хочет построить сильную команду, а оказывается здесь есть игроки-непрофессионалы, которых надо уговаривать играть в футбол. Любой нормальный тренер будет поражен данной ситуацией. Каждый второй российский футболист — лоботряс. Фомин незаметен, Макаров не знает, что делать на поле, несмотря на свой талант. И Смолов, который бегает без толку, хотя должен забивать голы. Складывается ощущение, что им всем плевать на футбол», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Добавим, что в настоящее время «Динамо» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков после 25 матчей. 18 апреля нынешнего года московский клуб отпраздновал свое 100-летие.