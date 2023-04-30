Футболист «Факела» Мендель собрался покорить Европу: если не пробовать, будешь сам себя винить

Полузащитник воронежского «Факела» Андрей Мендель выразил желание попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов.

«В Европу я бы хотел - в любую. Турция, Греция - да, даже не в топ-клуб. Сейчас сложно уехать, центральная Европа закрыта для русских. Но мечта с детства есть. А если не попробовать, будешь сам себя винить», - приводит слова футболиста Sport24.ru.

Напомним, в текущем сезоне Мендель провел 22 матча в чемпионате и Кубке России, в которых не отметился результативными действиями.

После 25 туров «Факел» с 21 очком занимает 14-е место в турнирной таблице.