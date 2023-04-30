Быстров уверен, что Евсеев соответствует стилю «Факела» 

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о возможном назначении Вадима Евсеева на должность главного тренера «Факела».

Отметим, что тренерский пост воронежского клуба стал вакантным после того, как сегодня команду покинул Дмитрий Пятибратов.

«Под его руководством «Шинник» в каждом матче сражался, хотя у команды не было никаких определенных целей. «Факел» в основном играет на контратаках, а это подходит под стиль Евсеева. А этот специалист соответствует стилю «Факела», вместе они способны дать результат», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Добавим, что в настоящее время «Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко после 25-и матчей.

30 апреля Евсеев расторг свой контракт с «Шинником» по обоюдному согласию сторон.