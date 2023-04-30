«ПСЖ» в меньшинстве проиграл «Лорьяну»

В матче 33-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» дома проиграл «Лорьяну».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Энцо Ле Фе, Дарлен Йонгва и Бамба Дьенг.

Хозяева ответили точным ударом в исполнении Килиана Мбаппе.

На 20-й минуте защитник парижан Ашраф Хакими получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Таким образом, большую часть матча подопечные Кристофа Галтье провели в меньшинстве.

«Лорьян» набрал 48 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «ПСЖ» с 75 очками остался лидером турнира.

Чемпионат Франции

33-й тур

«ПСЖ» – «Лорьян» – 1:3 (1:2)

Голы: Мбаппе, 30 – Ле Фе, 15. Йонгва, 39. Дьенг, 88

Удаление: Хакими, 20.