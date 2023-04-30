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Тен Хаг оценил победу «Манчестер Юнайтед» над «Астон Виллой» в матче АПЛ

«Красные дьяволы» обыграли своего соперника со счетом 1:0.
Тен Хаг оценил победу «Манчестер Юнайтед» над «Астон Виллой» в матче АПЛ
30 апреля 2023 19:58
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий после победы своей команды в матче 34-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (1:0).

«Хорошая победа, впечатляющее выступление «Манчестер Юнайтед». Мы великолепно работали с мячом, много им владели и качественно прессинговали», - приводит слова нидерландского специалиста BBC.

Таким образом, команда Эрика тен Хага с 63 очками осталась на четвертой позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Унаи Эмери находятся на шестой строчке, имея в своем активе 54 очка.

4 мая «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Брайтону», а «Астон Вилла» двумя днями позже на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном».

источник: BBC
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