Тен Хаг оценил победу «Манчестер Юнайтед» над «Астон Виллой» в матче АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий после победы своей команды в матче 34-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (1:0).

«Хорошая победа, впечатляющее выступление «Манчестер Юнайтед». Мы великолепно работали с мячом, много им владели и качественно прессинговали», - приводит слова нидерландского специалиста BBC.

Таким образом, команда Эрика тен Хага с 63 очками осталась на четвертой позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Унаи Эмери находятся на шестой строчке, имея в своем активе 54 очка.

4 мая «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Брайтону», а «Астон Вилла» двумя днями позже на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном».