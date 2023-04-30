«Тоттенхэм» отыграл три мяча у «Ливерпуля», но упустил ничью в добавленное время

В матче 34-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле нанес поражение лондонскому «Тоттенхэму».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых отличились Кертис Джонс, Луис Диас, Мохамед Салах, реализовавший пенальти, и Диогу Жота.

Гости ответили точными ударами Гарри Кейна, Сон Хын-Мина и Ришарлисона.

Отметим, что уже к 15-й минуте подопечные Юргена Клоппа вели со счетом 3:0, однако за оставшееся время умудрились растерять все преимущество, но вырвать победу в добавленное время.

«Ливерпуль» набрал 56 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Шпоры» с 54 очками опустились на шестую строчку.

АПЛ

34-й тур

«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» - 4:3 (3:1)

Голы: Джонс, 3. Диас, 5. Салах, 15 (с пенальти). Жота, 90+4 - Кейн, 40. Сон, 77. Ришарлисон, 90+3.