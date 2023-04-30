Дубль Дзюбы помог «Локомотиву» разгромить «Химки» в матче РПЛ

«Локомотив» оказался сильнее «Химок» в матче 25-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу железнодорожников.
В составе победителей дубль оформил Артем Дзюба. Также по одному разу отличились Антон Миранчук, Иван Игнатьев и Уилсон Изидор.
Таким образом, команда Михаила Галактионова с 32 очками осталась на 10-й позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Андрея Талалаева находятся на 15-й строчке, имея в своем активе 17 очков.
В следующем туре «Локомотив» в Москве сыграет с «Сочи» (8 мая), а «Химки» примут дома «Динамо» (6 мая).
Чемпионат России
25-й тур
«Локомотив» – «Химки» – 5:1 (1:0)
Голы: Миранчук, 27 (с пенальти). Дзюба, 52, 71. Игнатьев, 73. Изидор, 76 – Руденко, 60.
источник: «Советский спорт»