Дубль Дзюбы помог «Локомотиву» разгромить «Химки» в матче РПЛ

«Локомотив» оказался сильнее «Химок» в матче 25-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу железнодорожников.

В составе победителей дубль оформил Артем Дзюба. Также по одному разу отличились Антон Миранчук, Иван Игнатьев и Уилсон Изидор.

Таким образом, команда Михаила Галактионова с 32 очками осталась на 10-й позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Андрея Талалаева находятся на 15-й строчке, имея в своем активе 17 очков.

В следующем туре «Локомотив» в Москве сыграет с «Сочи» (8 мая), а «Химки» примут дома «Динамо» (6 мая).

Чемпионат России

25-й тур

«Локомотив» – «Химки» – 5:1 (1:0)

Голы: Миранчук, 27 (с пенальти). Дзюба, 52, 71. Игнатьев, 73. Изидор, 76 – Руденко, 60.