«Фиорентина» разгромила «Сампдорию» в матче 32-го тура Серии А

Футболисты «Фиорентины» разгромили «Сампдорию» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Италии со счетом 5:0.

В составе «фиалок» отличились Гаэтано Кастровилли (45-я минута), Додо (62), Альфред Данкан (66), Кристиан Куаме (76) и Алекс Терзич (88).

«Фиорентина» набрала 45 очков и поднялась на восьмое место в Серии А, «Сампдория» с 17 очками замыкает турнирную таблицу.

В 33-м туре 3 мая «Фиорентина» отправится в гости к «Салернитане», а «Сампдория» примет «Торино».

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 32 тур.

«Фиорентина» - «Сампдория» - 5:0 (1:0)

Голы: Кастровилли, 45; Додо, 62; Данкан, 66; Куаме, 76; Терзич, 88