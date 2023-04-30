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Виктор Онопко рассказал, почему был в гневе после матча «Спартак» – «Ростов»

Команды разошлись миром – 1:1.
Виктор Онопко рассказал, почему был в гневе после матча «Спартак» – «Ростов»
30 апреля 2023 21:17
автор: Степан Шереметьев
автор фото: РПЛ

Помощник главного тренера «Ростова» Виктор Онопко объяснил свое эмоциональное поведение после матча против московского «Спартака» в 25-м туре чемпионата России.

«Да, после вчерашнего матча немного отошел. Было тяжело, но, как говорится, время лечит. Были кое‑какие вопросы к главному арбитру матча на футбольные темы. Мне хотелось узнать, почему так трактовались определенные эпизоды», – приводит слова специалиста «Матч ТВ».

После матча красную карточку получил главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

«Ростов» набрал 50 очков и остался на второй строчке в турнирной таблице. «Спартак» с 48 очками занимает третью позицию, на одно очко опережая ЦСКА.

В следующем туре «Ростов» 6 мая дома примет «Факел». «Спартак» днем позже сыграет в гостях с «Зенитом».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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