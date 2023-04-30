Дзюба рассказал, какой персонаж его раздражает в «Химках»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после игры 25-го тура РПЛ против «Химок» (5:1) объяснил расхожее мнение о том, что ему нужен раздражитель для мотивации в матчах.

«Это миф, что у меня есть раздражители и я питаюсь негативом. Бытует такое, я знаю. А раздражитель – ну, есть там один такой неприятный персонаж в «Химках», появился, скажем так, но не будем называть фамилии», – приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Команда Михаила Галактионова с 32 очками осталась на 10-й позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Андрея Талалаева находятся на 15-й строчке, имея в своем активе 17 очков.

В следующем туре «Локомотив» в Москве сыграет с «Сочи» (8 мая), а «Химки» примут дома «Динамо» (6 мая).