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«ПСВ» выиграл Кубок Нидерландов, победив в финале «Аякс» в серии пенальти

Командам не хватило 120 минут игрового времени для выявления победителя.
30 апреля 2023 21:55
автор: Александр Шульгин

«ПСВ» стал обладателем Кубка Нидерландов, победив в финале турнира амстердамский «Аякс».

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. Амстердамцы открыли счет благодаря автоголу Джаррэда Брантвэйта, однако соперник смог отыграться: ответный мяч на счету Торгана Азара.

В серии послематчевых 11-метровых эйндховенцы оказались точнее, завоевав свой 11-й Кубок страны в истории.

Добавим, что встреча проходила на нейтральном поле в Роттердаме.

Кубок Нидерландов

Финал

«Аякс» (Амстердам) – «ПСВ» (Эйндховен) – 1:1 (1:0) Серия пенальти 2:3

Голы: Брантвэйт, 43 (автогол) – Азар, 67.

источник: «Советский спорт»
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