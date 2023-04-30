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Клопп рассказал, благодаря кому «Ливерпуль» смог обыграть «Тоттенхэм»

Мерсисайдцы победили со счетом 4:3.
Клопп рассказал, благодаря кому «Ливерпуль» смог обыграть «Тоттенхэм»
30 апреля 2023 21:57
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после победы своей команды над «Тоттенхэмом» (4:3) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

«Лучшая игра во всех аспектах. Третий гол был забит со стандарта на 92-й минуте, это всегда опасно. Нужно избегать подобного рода стандартов у своих ворот. Но, слава богу, Диогу Жота спас нас. Ощущения прекрасные», - приводит слова немецкого специалиста BBC Sport.

Отметим, что уже к 15-й минуте подопечные Юргена Клоппа вели со счетом 3:0, однако за оставшееся время умудрились растерять все преимущество, но вырвать победу в добавленное время.

«Ливерпуль» набрал 56 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Шпоры» с 54 очками опустились на шестую строчку.

источник: BBC
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