Вратарь «Локомотива» Гильерме высказался о своем возвращении в состав команды

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме заверил, что будет включен в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата России с «Сочи».

«Как себя чувствую? Хорошо. Когда ждать назад? В следующем матче с «Сочи», - заявил Гильерме журналистам.

По словам вратаря железнодорожников, который последний раз был в заявке на матче 19-го тура с «Ахматом» 11 марта и провел его в запасе, вратарская конкуренция всегда была в «Локомотиве» и она его не удивляет.

В нынешнем сезоне Гильерме сыграл за «Локомотив» лишь в пяти матчах во всех турнирах.