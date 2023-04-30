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Галтье назвал причины поражения «ПСЖ» от «Лорьяна» в матче чемпионата Франции

Парижский клуб уступил со счетом 1:3.
30 апреля 2023 22:18
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье дал комментарий после поражения своей команды от «Лорьяна» (1:3) в матче 33-го тура чемпионата Франции.

«Это разочаровывающий матч. В начале мы были совершенно аморфными, допустили большое количество технических ошибок, что вселило надежду в «Лорьян». Мы плохо обращались с мячом, и в то же время очень плохо защищались», - приводит слова специалиста пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что на 20-й минуте защитник парижан Ашраф Хакими получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Таким образом, большую часть матча подопечные Кристофа Галтье провели в меньшинстве.

«Лорьян» набрал 48 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «ПСЖ» с 75 очками остался лидером турнира.

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