Президент «Локомотива» Нагорных сделал заявление по поводу нового контракта Дзюбы

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о том, как обстоят дела с новым контрактом нападающего команды Артема Дзюбы, а также Ивана Игнатьева.

«Мы с Дзюбой договорились, что поставим все точки после окончания сезона.

Игнатьев? У всех есть шанс и время. Поздравляю Ваню с голом, все в процессе», - приводит слова Нагорных «Чемпионат».

Напомним, в матче 25-го тура РПЛ оба футболиста отметились забитыми мячами в ворота подмосковных «Химок». При этом Дзюба оформил дубль, забив свои седьмой и восьмой мячи в восьми матчах за команду.

Контракт форварда истекает 30 июня.