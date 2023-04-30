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Президент «Локомотива» Нагорных сделал заявление по поводу нового контракта Дзюбы

Форвард снова отличился, оформив дубль в ворота «Химок».
Президент «Локомотива» Нагорных сделал заявление по поводу нового контракта Дзюбы
30 апреля 2023 22:28
автор: Александр Шульгин
автор фото: РИА Новости

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о том, как обстоят дела с новым контрактом нападающего команды Артема Дзюбы, а также Ивана Игнатьева.

«Мы с Дзюбой договорились, что поставим все точки после окончания сезона.

Игнатьев? У всех есть шанс и время. Поздравляю Ваню с голом, все в процессе», - приводит слова Нагорных «Чемпионат».

Напомним, в матче 25-го тура РПЛ оба футболиста отметились забитыми мячами в ворота подмосковных «Химок». При этом Дзюба оформил дубль, забив свои седьмой и восьмой мячи в восьми матчах за команду.

Контракт форварда истекает 30 июня.

источник: Чемпионат.com
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