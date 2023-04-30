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Тренер «Локомотива» Галактионов: мы договорились с ребятами, что каждый матч – это финал

Также специалист обрисовал главную задачу на заключительные пять игр сезона.
Тренер «Локомотива» Галактионов: мы договорились с ребятами, что каждый матч – это финал
30 апреля 2023 22:33
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, о чем договорился с футболистами клуба накануне матча 25-го тура с «Химками».

«У нас одна цель. Мы договорились с ребятами, что каждый матч – это финал. Двигаемся поступательно, наша задача – не сбавлять», – сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

По словам тренера железнодорожников, в матче с «Химками» было много позиционной игры, но за счет быстрых игроков удалось реализовать выпавшие шансы во втором тайме.

В матче 25-го тура «Локомотив» победил «Химки» со счетом 5:1, набрал 32 очка и занимает 10-е место в чемпионате России.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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