Булыкин заявил, что хочет вылета «Химок» из РПЛ

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал комментарий после победы железнодорожников над «Химками» (5:1) в матче 25-го тура чемпионата России.

«Если говорить про «Химки», то я бы хотел, чтобы они вылетели, потому что они издевались над футболом. Им надо переосмыслить все и перейти в первую лигу, чтобы понять, что произошло», - приводит слова экс-футболиста Metaratings.ru.

После этой встречи команда Михаила Галактионова с 32 очками осталась на 10-й позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Андрея Талалаева находятся на 15-й строчке, имея в своем активе 17 очков.

В следующем туре «Локомотив» в Москве сыграет с «Сочи» (8 мая), а «Химки» примут дома «Динамо» (6 мая).