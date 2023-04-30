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«Я хотел бы объяснений»: тренер «Тоттенхэма» нашел виноватого в поражении от «Ливерпуля»

Встреча получила сумасшедшую развязку.
«Я хотел бы объяснений»: тренер «Тоттенхэма» нашел виноватого в поражении от «Ливерпуля»
30 апреля 2023 22:44
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

Исполняющий обязанности главного тренера лондонского «Тоттенхэма» Райан Мэйсон прокомментировал результат матча 34-го тура АПЛ, в котором его команда уступила «Ливерпулю».

«Я опустошен. Реальность такова, что команда, которая создала больше всего моментов, в итоге проиграла. Когда ты даришь четыре гола такой команде, как «Ливерпуль», то усложняешь себе задачу.

Что касается Диогу Жоты, для меня это была одна из самых очевидных красных карточек. Такие судейские решения в итоге влияют на то, кто победит. Для меня это трудно понять. И я хотел бы объяснений», - приводит слова специалиста ВВС.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Ливерпуля», в составе которых отличились Кертис Джонс, Луис Диас, Мохамед Салах, реализовавший пенальти, и Диогу Жота. Лондонцы ответили точными ударами Гарри Кейна, Сон Хын-Мина и Ришарлисона.

Отметим, что уже к 15-й минуте подопечные Юргена Клоппа вели со счетом 3:0, однако за оставшееся время умудрились растерять все преимущество, но вырвать победу в добавленное время.

«Ливерпуль» набрал 56 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Шпоры» с 54 очками опустились на шестую строчку.

источник: BBC
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